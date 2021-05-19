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Испания с помощью военных и полиции отразила вторжение мигрантов в Сеуту

10:47, 19 мая, 2021
Евгений Кандаков
Испания с помощью военных и полиции отразила вторжение мигрантов в Сеуту
10:47, 19 мая, 2021
Евгений Кандаков
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#Испания\n#Северная Африка\n#Марокко\n#полиция\n#армия\n#мигранты
Фото: pixabay.com
225
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Больше половины задержанных возвращены на родину.

Сеута. Испания. Власти Испании усиливают группировку силовиков в Сеуте для борьбы с попытками проникновения незаконных мигрантов. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на El Independiente.

В частности, МВД Испании дополнительно направило в город 150 сотрудников Национальной полиции и 50 бойцов Гражданской гвардии. Эти силы необходимы для того, чтобы справиться с усилившимся натиском желающих проникнуть на территорию Евросоюза и ускорить высылку ранее задержанных нелегалов.

Как заявил министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка, за последние дни в Марокко возвращены 2,7 тыс. мигрантов, которые проникли в Сеуту главным образом с моря.

Ранее за одни лишь сутки 17 мая в анклав Испании на североафриканском побережье из Марокко на лодках и плотах приплыли более 5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. детей и подростков. Для задержания и высылки нелегалов пришлось привлечь армейские подразделения.

10:47, 19 мая, 2021
Евгений Кандаков
225
0
#Испания\n#Северная Африка\n#Марокко\n#полиция\n#армия\n#мигранты