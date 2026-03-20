Ижевск. Удмуртия. Сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Ижевскому гарнизону провели рейд на центральном рынке Ижевска. Мероприятие было направлено на выявление граждан, принявших российское гражданство, но не вставших на воинский учет.

Как сообщил следователь военного следственного отдела лейтенант юстиции Ринат Абдраисов, в ходе рейда проверено порядка 30 человек. По итогам проверки выявлен один нарушитель.

В отношении гражданина, не исполнившего обязанность по постановке на воинский учет, будут приняты меры, предусмотренные законодательством.