Ижевск. Удмуртия. Дети мигрантов в Удмуртии при получении гражданства начнут приносить присягу с 14 лет. Как сообщает Госдума России, депутаты приняли соответствующий закон.

«Приносить присягу в связи с приобретением российского гражданства будут уже с 14 лет. Раньше этот возраст составлял 18 лет. Кроме того, в случае если лицо отказалось или не явилось для принесения присяги в течение года со дня принятия решения о приёме в гражданство РФ, оно будет считаться недействительным», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Удмуртии начали проводить тесты на знание русского языка среди детей мигрантов при зачислении в школы. В Удмуртии тест не смогли сдать более половины ребятишек.