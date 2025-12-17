Закрыть
Дети мигрантов в Удмуртии с 14 лет будут приносить присягу при получении гражданства

11:10, 17 декабря, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1389
0
#Удмуртия\n#гражданство\n#дети\n#мигранты
Источник фото: ИА "Сусанин"
Если присягнуть за год не получится, то гражданство аннулируется.

Ижевск. Удмуртия. Дети мигрантов в Удмуртии при получении гражданства начнут приносить присягу с 14 лет. Как сообщает Госдума России, депутаты приняли соответствующий закон.

«Приносить присягу в связи с приобретением российского гражданства будут уже с 14 лет. Раньше этот возраст составлял 18 лет. Кроме того, в случае если лицо отказалось или не явилось для принесения присяги в течение года со дня принятия решения о приёме в гражданство РФ, оно будет считаться недействительным», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Удмуртии начали проводить тесты на знание русского языка среди детей мигрантов при зачислении в школы. В Удмуртии тест не смогли сдать более половины ребятишек. 

