Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске прошел рейд по выявлению не вставших на воинский учет мигрантов

15:46, 04 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске прошел рейд по выявлению не вставших на воинский учет мигрантов
15:46, 04 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
267
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейд\n#мигранты
Источник фото: военный следственный отдел СК России по Ижевскому гарнизону
267
0

Выявлены нарушители установленного порядка.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону провели рейд на улице Пойма. Силовики проверяли соблюдение миграционного законодательства: целью было выявить граждан, получивших паспорт РФ, но не вставших на воинский учет.

За время рейда стражи порядка проверили около 50 человек. В результате было обнаружено двое нарушителей, в отношении которых теперь проводятся проверочные мероприятия.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:46, 04 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
267
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейд\n#мигранты