Ижевск. Удмуртия. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону провели рейд на улице Пойма. Силовики проверяли соблюдение миграционного законодательства: целью было выявить граждан, получивших паспорт РФ, но не вставших на воинский учет.

За время рейда стражи порядка проверили около 50 человек. В результате было обнаружено двое нарушителей, в отношении которых теперь проводятся проверочные мероприятия.