Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид Первый удмуртский крематорий Лонгрид

Привитые «Спутником V» туристы смогут посетить Грецию

10:09, 14 мая, 2021
Евгений Кандаков
Привитые «Спутником V» туристы смогут посетить Грецию
10:09, 14 мая, 2021
Евгений Кандаков
124
0
#Греция\n#отдых\n#коронавирус\n#вакцинация\n#туризм
Фото: pixabay.com
124
0

Об этом объявил министр туризма страны.

Афины. Греция. Туристов, вакцинированных «Спутником V», будут принимать в Греции без прохождения карантина и справки об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис, пишет РБК со ссылкой на Sputnik News Greece.

Также Греция признает эффективность китайской вакцины и готова принимать привившихся ей. Как отметил министр, это важно для Сербии, где треть населения вакцинирована российской вакциной, треть – китайской.

Напомним, пока в Грецию пускают не более 4 тыс. россиян в неделю, при условии наличия отрицательного теста на COVID-19 и подтверждения брони номера в гостинице. Как пишет Газета.ру, с 15 мая Афины откроют границы для всех туристов.

Между тем в стране выявлено около 372 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше 11 тыс. человек скончались.

10:09, 14 мая, 2021
Евгений Кандаков
124
0
#Греция\n#отдых\n#коронавирус\n#вакцинация\n#туризм