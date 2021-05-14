Привитые «Спутником V» туристы смогут посетить Грецию

Об этом объявил министр туризма страны.



Афины. Греция. Туристов, вакцинированных «Спутником V», будут принимать в Греции без прохождения карантина и справки об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис, пишет РБК со ссылкой на Sputnik News Greece.

Также Греция признает эффективность китайской вакцины и готова принимать привившихся ей. Как отметил министр, это важно для Сербии, где треть населения вакцинирована российской вакциной, треть – китайской.

Напомним, пока в Грецию пускают не более 4 тыс. россиян в неделю, при условии наличия отрицательного теста на COVID-19 и подтверждения брони номера в гостинице. Как пишет Газета.ру, с 15 мая Афины откроют границы для всех туристов.

Между тем в стране выявлено около 372 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше 11 тыс. человек скончались.