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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Воткинска: в туризме у нас целый прорыв

10:40, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Воткинска: в туризме у нас целый прорыв
10:40, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
45
0
#Воткинск\n#туризм
Источник фото: ИА "Сусанин"
45
0

В 2024 году город посетило 350 тысяч туристов.

Воткинск. Удмуртия. Воткинск в 2024 году посетило 350 тыс. туристов. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев в ходе рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передаёт портал udmurt.ru.

«Что касается туризма, тоже можно сказать целый прорыв. Мы вышли в 2024 году на 350 тыс. туристов, это очень здорово, практически в полтора раза увеличили турпоток по сравнению с 2020 годом. Но останавливаться нельзя. Мы для себя ставим задачу 20% прироста ежегодно», — сказал градоначальник.

Глава Удмуртии ответил, что эти цифры радуют, но параллельно идёт запрос на дорогу «Ижевск – Воткинск». 

«Надеюсь, при поддержке правительства Российской Федерации нужно, конечно же, реконструировать и расширять в определённых местах. Но с вашей стороны — места размещения, глэмпинги, гостиницы», — сказал Бречалов.

Глава Воткинска отметил, что в городе построили две гостиницы: «Конечно, это мало, 182 номера».

«Турист, который остаётся на сутки, — он, естественно, больше доход приносит в казну города, чем нежели с утра до вечера. Вы эту ситуацию знаете, здесь нужна отдельная программа развития», — резюмировал Бречалов.

10:40, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
45
0
#Воткинск\n#туризм