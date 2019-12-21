Работа радаров Норвегии была нарушена испытаниями российского фрегата

Военные скандинавской страны назвали помехи непреднамеренными.

Осло. Норвегия. В северных районах Норвегии из-за помех была нарушена работа радиооборудования и радаров. Как сообщила Газета.ру со ссылкой на газету Aftenposten, военные скандинавской страны связали инцидент с испытаниями российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».

Помехи начались 18 декабря, когда российский фрегат отправился из Североморска в Баренцево море. Целью выхода была проверка радиотехнического вооружения корабля в ходе облётов его различными типами самолетов Северного флота. Тогда же российские военные проверяли системы и механизмы корабля в различных режимах плавания. В этот же день Национальные службы связи Норвегии сообщили о помехах в радиооборудовании в районе Киркенеса.

Они продолжались и на следующий день. 19 декабря радиопомехи шли на частоте работы российской системы спутникового слежения ГЛОНАСС. В пятницу, 20 декабря, шумовые сигналы были дольше и перешли на частоту, используемую системой GPS.

Вместе с тем в министерстве обороны Норвегии считают, что эти помехи — побочный эффект от испытаний фрегата. Но военные этой страны оценивают эти последствия как «непреднамеренные».

«Сейчас мы видим абсолютно другой шум. Он более широкополосный. Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS», — рассказал представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.