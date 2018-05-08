В Кении львица стащила у документалистов камеру и штатив

Момент необычной кражи удалось снять на видео.

Найроби. Кения. Львица стащила у команды документалистов камеру и штатив. Как пишет портал Upi.com, момент необычной кражи удалось снять на видео.

Инцидент в Кении произошел во время съемок документального фильма «Моя Африка». Его создатели хотели рассказать об одном из слоновьих заповедников страны.

Однако во время съемок группа львов заинтересовалась происходящим. Одна из хищниц схватила зубами камеру со штативом, установленным в поле.

Lion Steals Camera

Несмотря на действия львицы, аппаратура продолжила работать и съемочной группе удалось заснять то, что происходило до и после «кражи». В частности, на кадрах видно, как похитительница убегает с камерой в зубах, а также пробует ее погрызть.