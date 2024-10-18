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Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Сербии, пострадали четверо

14:13, 18 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Сербии, пострадали четверо
14:13, 18 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Сербия\n#завод\n#ОПК\n#взрыв\n#пострадавшие
Источник фото: pxhere.com
31
0

Одного рабочего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Чачак. Сербия. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести при взрыве на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачак в Сербии. Одного из них доставили в больницу с ожогами и повреждением руки, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Telegraf.rs.

Врачи оценивают травмы 36-летнего мужчины как серьезные, он находится в отделении интенсивной терапии.

«Слобода» — одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии, на нем производятся различные виды военной продукции. 

14:13, 18 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Сербия\n#завод\n#ОПК\n#взрыв\n#пострадавшие