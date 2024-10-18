Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Сербии, пострадали четверо

Чачак. Сербия. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести при взрыве на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачак в Сербии. Одного из них доставили в больницу с ожогами и повреждением руки, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Telegraf.rs.

Врачи оценивают травмы 36-летнего мужчины как серьезные, он находится в отделении интенсивной терапии.

«Слобода» — одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии, на нем производятся различные виды военной продукции.