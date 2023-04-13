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Взрыв на молочной фабрике в США погубил более 18 тысяч коров

11:56, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Взрыв на молочной фабрике в США погубил более 18 тысяч коров
11:56, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#США\n#сельское хозяйство\n#взрыв\n#ущерб\n#животные
Фото: pxhere.com
34
0

Кроме того, пострадала доярка.

Диммитт. США. В результате взрыва на молочной фабрике в США погибло более 18 тыс. коров. Тяжелые ранения получила также одна из сотрудниц, пишет «Российская газета» со ссылкой на Fox News.

Инцидент произошел в городе Диммитт, штат Техас. В момент взрыва большое количество животных находилось в зоне ожидания перед дойкой. Большинство из них получило смертельные травмы, выжили немногие, но и тех, скорее всего, придется забить в связи с наличием слишком тяжелых травм.

Кроме того, пострадала женщина, находившаяся в доильном помещении. Санитарной авиацией ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Причины взрыва расследует Управление пожарной охраны штата Техас. Предварительной причиной называют высокое содержание метана в воздухе.

Напомним, 11 апреля на Белгородчине в результате минометного обстрела со стороны Украины погибло около 200 свиней

11:56, 13 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#США\n#сельское хозяйство\n#взрыв\n#ущерб\n#животные