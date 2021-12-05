Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Скользящие по льду Лонгрид Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид

На Кипре нашли тела двух россиянок, разыскиваемых с ноября

18:05, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
На Кипре нашли тела двух россиянок, разыскиваемых с ноября
18:05, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
260
0
#Кипр\n#тело\n#девушки\n#Убийца\n#отдых\n#ДНК\n#уголовное дело
Фото: twenty20.com
260
0

В убийстве сознался гражданин Сирии.

Кипр. На острове Кипр обнаружили тела двух российских девушек, пропавших 17 ноября. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на газету Cyprus Mail

Они были найдены в воскресенье, 5 декабря. Власти Кипра сообщили, что одной убитой женщине было 43 года, второй — 33. Туристки пропали из квартиры в жилом доме в Ларнаке, где остановились на отдых.

В убийстве признался 32-летний гражданин Сирии. Подозреваемый сообщил, что закопал тела в саду дома в одной из горных деревень в провинции Лимасол. Ранее были также обнаружены следы крови с ДНК одной из пропавших женщин. 

Мужчина заключен под стражу.

Также полиция задержала еще одного 23-летнего подозреваемого и водителя его автомобиля.

По факту двойного убийства заведено уголовное дело.

18:05, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
260
0
#Кипр\n#тело\n#девушки\n#Убийца\n#отдых\n#ДНК\n#уголовное дело
?>