Российские спасатели извлекли из-под завалов в Бейруте тела 8 погибших

Взрывы прогремели в столице Ливана 4 августа.

Бейрут. Ливан. Сотрудники МЧС России в столице Ливана нашли и извлекли из-под завалов 8 тел погибших. Кроме того, они оказали медпомощь 268 пострадавшим местным жителям, в том числе 28 детям, сообщает пресс-служба ведомства.

В целом за первые дни работы в Бейруте российские спасатели и кинологи обследовали 3 100 кв. м территории разрушенного порта. Площадь в 6 800 кв. м осмотрена с помощью беспилотников.

Кроме спасателей, в Ливан отправили лабораторию Роспотребнадзора. Ее сотрудники провели 248 тестов на COVID-18.

В настоящее время гуманитарная операция на месте взрыва продолжается, добавили в пресс-службе МЧС.

Напомним, по версии ливанских властей, 4 августа в порту Бейрута взорвался конфискованный груз аммиачной селитры объемом около 3 тыс. тонн. Погибли свыше 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено и повреждено множество зданий.

Ситуацию в городе осложняют протесты оппозиции. Толпы демонстрантов захватывают здания министерств и требуют от властей сложить полномочия. В дополнение к прочим претензиям, протестующие теперь возлагают на правительство вину за взрывы в порту. Во время последней волны беспорядков пострадали больше 700 человек, погиб офицер полиции.