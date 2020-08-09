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Больше 700 человек пострадали в ходе антиправительственных акций в Бейруте

10:10, 09 августа, 2020
Ксения Чернова
Больше 700 человек пострадали в ходе антиправительственных акций в Бейруте
10:10, 09 августа, 2020
Ксения Чернова
146
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#общество\n#взрыв\n#протест\n#оппозиция\n#происшествие\n#Ливан
Фото: twitter.com/thedopestbee
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Погиб один офицер полиции.

Бейрут. Ливан. По меньшей мере 728 человек пострадали в ходе антиправительственной демонстрации в Бейруте. Об этом пишет «Газета» со ссылкой на «Интерфакс».

Погиб один офицер полиции.

Напомним, в ходе массовой акции протеста столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана, но позже их вытеснили военные. Также удалось вытеснить протестующих из зданий министерств экономики и энергетики.

Ранее в Бейруте уже проходили подобные акции. Ситуация обострилась после прогремевшего в порту города взрыва. Оппозиционеры считают, что вина в этом лежит на правительстве. Это лишь обострило протестные настроения, которые зреют с осени прошлого года.

10:10, 09 августа, 2020
Ксения Чернова
146
0
#общество\n#взрыв\n#протест\n#оппозиция\n#происшествие\n#Ливан

 

 

 


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