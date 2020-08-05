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Половину Бейрута разрушило взрывом, погибли больше 100 человек, пострадали свыше 4 тыс

10:11, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
Половину Бейрута разрушило взрывом, погибли больше 100 человек, пострадали свыше 4 тыс
10:11, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
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#траур\n#трагедия\n#взрывы\n#разрушения\n#Ближний Восток\n#гибель людей
Фото: скриншот видео с youtube.com
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В российском посольстве выбило окна и двери, ранена сотрудница.

Бейрут. Ливан. Бейрут объявлен зоной бедствия в связи со взрывом в порту, в результате которого нанесен ущерб половине города, погибли десятки жителей и пострадали тысячи. Решение об этом принял Верховный совет обороны Ливана, пишет RT со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Как сообщает «Российская газета», власти Ливана объявили национальный траур по погибшим. По сведениям агентства РБК, которое ссылается на данные Красного креста, их число превысило 100 человек. Ранения получили свыше 4 тыс. человек, сотни жителей пропали без вести. Магнитуда взрыва, который был слышен на острове Кипр, расположенном в 240 км, составила по уточненным данным 3,3.

В числе погибших - генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Назар Наджарян. Взрывная волна повредила официальную резиденцию президента Ливана, штаб-квартиру бывшего премьер-министра Саада Харири и бюро CNN в центре Бейрута. В российском посольстве выбило окна и двери, легкие ранения получила одна сотрудница, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, взрыв прогремел в порту ливанской столицы около 18 часов 4 августа. Некоторые источники CNN утверждают, что их было два – сперва взорвалась лодка в порту, на которой мог храниться груз пиротехнических изделий, затем сдетонировал более крупный запас взрывоопасного вещества. Это могла быть аммиачная селитра. По заявлению ливанских властей, около 3 тысяч тонн данного удобрения было конфисковано в 2014 году и хранилось на складе. Проводится расследование причин случившегося.

Между тем президент США Дональд Трамп не исключил возможность теракта. По его словам, об этом заявляют американские военные. Однако пока никакая террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся. В движении «Хезболла» не подтвердили версию об атаке армии Израиля на какой-либо из своих объектов в Бейруте. Также от своей причастности к взрыву открестились в командовании израильских вооруженных сил.

 

10:11, 05 августа, 2020
Евгений Кандаков
119
0
#траур\n#трагедия\n#взрывы\n#разрушения\n#Ближний Восток\n#гибель людей

 

 

 


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