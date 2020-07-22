Сотрудники СБУ задержали террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке

Перед этим президент Украины выполнил одно из требований злоумышленника.



Луцк. Украина. Все заложники, захваченные террористом в Луцке, освобождены. Как сообщает РБК, спецоперацию по обезвреживанию преступника провели сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией, никто не пострадал.

Установлено, что автобус захватил уроженец Оренбургской области, ныне гражданин Украины Максим Кривош. Мужчина придерживается экстремистских взглядов. Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Напомним, автобус был захвачен в центре Луцка 21 июля. По предварительной информации, в нем могло находиться 20 человек, в действительности оказалось только 13.

Террорист выдвинул несколько оригинальных требований к представителям власти Украины. В частности, от президента Владимира Зеленского - записать на видео и выложить в соцсети слова «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Зеленский сделал это, а после завершения спецоперации удалил запись со своей страницы в Фейсбуке.