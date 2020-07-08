В Белграде протестующие против коронавирусных ограничений пробились в здание парламента

Поводом для возмущения послужили планы введения комендантского часа.



Белград. Сербия. В столице Сербии вспыхнули беспорядки из-за карантинных ограничений по COVID-19. В центре Белграда в ночь на 8 июля демонстранты атаковали полицейских и проникли в холл Скупщины (парламента), сообщает РБК со ссылкой на местную прессу.

Непосредственным поводом для возмущения стали планы властей Сербии ввести комендантский час на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Протестующие подожгли несколько полицейских автомобилей. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Несколько стражей порядка получили ранения, часть демонстрантов задержана. Из здания парламента митингующих в итоге вытеснили.

Как сообщили в Минздраве Сербии, на 7 июля жителям было поставлено 16 719 диагнозов «COVID-19», 330 заразившихся скончались.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, ранее президент Сербии Александр Вучич предложил ввести в стране комендантский час.