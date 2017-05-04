При взрыве на шахте в Иране погибли 35 человек

По разным данным, под завалами могут находиться от 40 до 90 человек.

Азадшахр. Иран. Количество жертв в результате взрыва на угольной шахте в провинции Голестан в Иране увеличилось до 35 человек. Более 30 получили ранения, сообщает REGNUM.

Всех пострадавших госпитализировали. По разным данным, под завалами может находиться от 40 до 90 человек.

На месте взрыва продолжается спасательная операция. В ней принимают участие подразделения Корпуса стражей исламской революции и кинологи с собаками.

Взрыв на угольной шахте возле города Азадшахр на севере Ирана произошел вечером 3 мая. По предварительным данным, причиной взрыва стало превышение допустимых норм содержания метана в забоях.