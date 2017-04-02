154 человека погибли от наводнения в Колумбии

Количество пропавших без вести пока не известно.

Колумбия. 154 человека погибли в Колумбии из-за селя, сошедшего после выхода из берегов реки Мокоа. Трагедия произошла на юге страны, сообщает Life.ru.

Количество пропавших без вести пока не известно. По словам офицера полиции Хосе Антонио Кастро, сейчас местный госпиталь пытается помочь всем пострадавшим, число которых уже более 190.

В регионе объявили чрезвычайное положение. Город Мокоа оказался полностью изолирован и остался без воды и электричества.