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      Британские ученые создали очки дополненной реальности для слепых

      14:51, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:51, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      64
      0
      #здоровье\n#Великобритания\n#ученые\n#новые технологии\n#слепые
      Фото: twitter.com/lf_gadge
      64
      0

      С их помощью можно даже в темноте определять местоположение предметов.

      Лондон. Великобритания. В Великобритании сотрудники компании OxSight изобрели очки дополненной реальности специально для пациентов, страдающих от потери зрения. С помощью приспособления удастся различать очертания предметов, их размеры и местоположение даже в темное время суток, сообщает «ВладТайм».

      Как говорят разработчики, сейчас картинка получается в черно-белых тонах, но в скором времени они представят и цветной вариант.

      У людей с низким зрением появилась возможность различать мимику человека, сидящего напротив, и другие мелкие детали. 

      14:51, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      64
      0
      #здоровье\n#Великобритания\n#ученые\n#новые технологии\n#слепые
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