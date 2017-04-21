Британские ученые создали очки дополненной реальности для слепых

С их помощью можно даже в темноте определять местоположение предметов.

Лондон. Великобритания. В Великобритании сотрудники компании OxSight изобрели очки дополненной реальности специально для пациентов, страдающих от потери зрения. С помощью приспособления удастся различать очертания предметов, их размеры и местоположение даже в темное время суток, сообщает «ВладТайм».

Как говорят разработчики, сейчас картинка получается в черно-белых тонах, но в скором времени они представят и цветной вариант.

У людей с низким зрением появилась возможность различать мимику человека, сидящего напротив, и другие мелкие детали.