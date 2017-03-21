Робокопы заменят четверть штатных сотрудников МВД Дубая

По планам местных властей, это должно произойти к 2030 году.

Дубай. ОАЭ. С мая 2017 года в полиции Дубая станут работать первые робокопы. К 2030 году они заменят четверть личного состава, сообщает «Русский телеграф».

Широкой общественности уже презентовали роботов-полицейских. Рост, руки и голова с глазами напоминают человеческие. Вместо ног установлена конструкция в форме пирамиды, а на груди – сенсорный экран.

По мнению главнокомандующего полиции Дубая, генерал-майора Абдулла Халифа Аль Мерри, Дубай войдет в 5 лучших городов по уровню безопасности к 2025 году.

Робот-полицейский знает несколько языков и способен сканировать лица на расстоянии 20 метров. С его помощью можно оплачивать штрафы и вызвать наряд полиции в случае нападения.