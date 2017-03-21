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      Робокопы заменят четверть штатных сотрудников МВД Дубая

      17:05, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      17:05, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      52
      0
      #полиция\n#Дубай\n#роботы
      Фото: pixabay.com
      52
      0

      По планам местных властей, это должно произойти к 2030 году.

      Дубай. ОАЭ. С мая 2017 года в полиции Дубая станут работать первые робокопы. К 2030 году они заменят четверть личного состава, сообщает «Русский телеграф».

      Широкой общественности уже презентовали роботов-полицейских. Рост, руки и голова с глазами напоминают человеческие. Вместо ног установлена конструкция в форме пирамиды, а на груди – сенсорный экран.

      По мнению главнокомандующего полиции Дубая, генерал-майора Абдулла Халифа Аль Мерри, Дубай войдет в 5 лучших городов по уровню безопасности к 2025 году.

      Робот-полицейский знает несколько языков и способен сканировать лица на расстоянии 20 метров. С его помощью можно оплачивать штрафы и вызвать наряд полиции в случае нападения.

      17:05, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      52
      0
      #полиция\n#Дубай\n#роботы
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