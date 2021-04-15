Привившихся «Спутником V» россиян пустят в Словению без карантина

Вакцина должна быть введена не менее чем за 21 день до прибытия.



Любляна. Словения. Получившие оба компонента вакцины «Спутник V» иностранцы, в том числе россияне, смогут въезжать в Словению без обязательного карантина длительностью в 10 дней. Также им не понадобиться предъявлять отрицательный тест на коронавирус, пишет РБК.

Власти страны обновили перечень вакцин от COVID-19, использование которых дает право на посещение Словении без дополнительных мер безопасности. Теперь в этом список включены препараты «Спутник V» и Johnson & Johnson, сообщается на официальном сайте правительства республики.

Пройти полный курс иммунизации необходимо не менее чем за 21 день до прибытия.

Ранее без карантина и теста в Словению допускали лиц, привившихся вакцинами BioNTech, Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Кстати, на этой неделе власти страны начали смягчать введенные ранее антиковидные ограничения. Отменен действовавший с октября 2020 года комендантский час, открылись начальные школы, предприятия сферы услуг и учреждения культуры.

Добавим, с 1 апреля въезд в страну для привившихся российской вакциной «Спутник V» разрешили власти Хорватии. Ранее с такой же инициативой выступили власти Черногории.