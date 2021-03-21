Россиянам разрешили въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации «Спутник V»

Заменой может служить отрицательный тест на covid-19.

Подгорица. Черногория. Черногория открыла границы для российских туристов при наличии у них сертификата вакцинации «Спутник V» или отрицательного ПЦР-теста или антител к коронавирусу. Об этом пишет «RG.ru».

Подтверждение вакцинации от covid-19 должно быть выдано не менее, чем за 7 дней до прибытия в страну. Тест на вирус должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Результаты анализа на антитела должны быть не старше 30 дней.