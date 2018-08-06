Умные часы спасли австралийца от смерти

У мужчины оказалась редкая сердечная патология.
Канберра. Австралия. Умные часы спасли жителя Австралии от смерти. Об этом пишет Life.ru.
По словам Майка Лава, он проснулся от вибрации часов. Apple Watch зафиксировали у мужчины пульс в 140 ударов в минуту и посоветовали вызвать врача. Парень обратился в скорую.
После диагностики медики обнаружили у Майка редкую сердечную патологию. Насыщенная кислородом кровь вместо левого предсердия попадала в правое.
Мужчину прооперировали и через несколько недель отпустили домой.