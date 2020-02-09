Подобная программа будет запущена в стране впервые.

Пуэбло. США. Студенты в США смогут получать ученую степень по «каннабису, биологии и химии». Программа стартует осенью 2020 года в Государственном университете Колорадо в городе Пуэбло.

По данным Взгляда, подобная программа будет запущена в стране впервые.

«Это серьезная степень, отвечающая на возрастающий спрос в индустрии каннабиса. <…> Конопля и марихуана вышли на первый план во многих секторах экономики страны. Мы не за и не против каннабиса. Мы – это наука, мы будем учить студентов заниматься этой наукой», – цитирует издание слова профессора университета Дэвида Лемпо.

Ожидается, что курс вызовет большой интерес у абитуриентов. Студентам предстоит заниматься аналитической химией, а также изучать нейробиологию, биохимию и генетику. Некоторые занятия будут проходить в лабораториях, однако студентов не допустят к работе с психотропными веществами.