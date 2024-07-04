Старинные монеты и следы пожара 1810 года обнаружили археологи в центре Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Археологи УдГУ обнаружили уникальные находки на месте снесённого в центре Ижевска полукаменного дома. Речь идёт об участке на улице Красной.

Отрядом Камско-Вятской археологической экспедиции в этом году было начато исследование ещё одного квартала на этой центральной улице города — между улицами Ленина и Пастухова.

В первые дни исследователей ожидала уже привычная для них картина: остатки фундаментов стоявших не так давно домов, а рядом несколько объектов последней четверти XIX — начала XX веков. Отдельным блоком находились объекты довоенного времени (1920-1940-е годы).

Но с южной стороны фундамента одного из домов был исследован объект, в углах которого были найдены скопления монет эпохи Екатерины II и Павла I.

«И здесь вспоминается традиция закладки монет при постройке домов. Интересно и заполнение объекта: придонная часть полностью занята крупными кусками угля и остатками сгоревшей деревянной конструкции (она не сохранилась). Среди угля были найдены фрагменты оплавившихся стеклянных винных бутылок. Сверху этот углистый слой был забутован ломанным кирпичом. Судя по размерам более-менее сохранившихся кусков, кирпич был достаточно старый. И совсем сверху все было засыпано супесью», — сообщается в сообществе археологов.

Исследователи предполагают, что этот объект, построенный на рубеже XVIII-XIX вв., можно связать с пожаром 1810 года. («Сусанин» посвятил этому яркому событию обширный материал). Видимо, после пожара верхнюю часть постройки снесли, а основание засыпали кирпичным ломом.

Ещё один подобный объект обнаружили с западной стороны того же самого фундамента. От объекта осталось лишь дощатое дно. Доски были также обуглены. Сверху было обнаружено обугленное бревно. При расчистке остатков конструкции были обнаружены фрагменты глиняной корчаги, фаянсовой тарелки в саже и оплавленной винной бутылки. Конструкция также была забутована кирпичным ломом. Но интересным было то, что прямо на остатках этого объекта на рубеже XIX — начала XX веков был поставлен фундамент дома.

«При этом кирпичи этого фундамента позволяют нам дать примерную дату. Практически на всех кирпичах стоит клеймо "МП" — Михаил Порсев. Конечно, это лишь предварительные выводы. Но пока мы предполагаем, что наконец-то нашли следы пожара 1810 года. И по расположению разновременных объектов можем в дальнейшем проследить, как проводилась застройка этого квартала в разное время», — подытожили учёные.