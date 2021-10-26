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Апелляционный суд в Амстердаме решил вернуть скифское золото в Киев

15:09, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
Апелляционный суд в Амстердаме решил вернуть скифское золото в Киев
15:09, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
73
0
#Нидерланды\n#Украина\n#Россия\n#Крым\n#культура\n#история\n#музеи\n#золото\n#драгоценности\n#памятники\n#суд\n#археология
Фото: twitter.com/verokosa
73
0

Артефакты хранились в музеях Крыма и были отправлены для экспонирования в Европу в 2013 году.

Амстердам. Нидерланды. Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию золотых изделий скифов, вывезенную в 2013 году из музеев Крыма. Заседание состоялось 26 октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC.

В декабре 2016 года такой же вердикт вынес окружной административный суд Амстердама. Крымские музеи в январе 2017 оспорили это решение, рассмотрение заявления затянулось на несколько лет.

Скифы – кочевой народ иранского происхождения, обитали в 1 тыс. до н.э. в степной полосе Евразии, в том числе в Крыму. Коллекцию из 2 тыс. золотых изделий, найденных в курганных захоронениях скифских вождей, отправили на выставку в Бонн и Амстердам в 2013 году четыре крымских музея. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году власти Нидерландов отказались возвращать артефакты, считая их собственностью Украины. С тех пор вопрос решался в судах.

По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, коллекция скифского золота во время их отправки в Европу была застрахована на сумму около 2 млн евро. Однако реальная стоимость экспонатов гораздо выше этой цифры, а с культурно-исторической точки зрения, уникальные артефакты исчезнувшей цивилизации бесценны.

Как заявил «Интерфаксу» замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, решение о передаче скифских драгоценностей в Киев является политизированным и будет оспорено в Верховном суде Нидерландов. 

15:09, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
73
0
#Нидерланды\n#Украина\n#Россия\n#Крым\n#культура\n#история\n#музеи\n#золото\n#драгоценности\n#памятники\n#суд\n#археология
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