Археологи УдГУ завершили один из этапов спасательных работ в Сарапульском районе

Ижевск. Удмуртия. Археологи Удмуртского госуниверситета завершили один из этапов спасательных работ в Сарапульском районе. Эксперты занимались обеспечением сохранности выявленного памятника археологии «Кутмесское поселение, XVIII–XX вв.», часть территории которого оказалась под угрозой разрушения при строительных работах.

Поселение занимает оба берега реки Ялык, притока реки Кырыкмас. Согласно историческим справкам, составленным археологами в процессе выявления памятника, деревня Кутмесь появилась на карте Удмуртии в 1798 году, когда сюда были переселены удельные крестьяне из целого ряда деревень Галановского, Мостовинского и Касевского приказов. Уже в начале XIX века число жителей деревни пополнилось за счет крестьян деревень Усть-Сарапулка, Шевырялово, Дикуши и Трошки. Сегодня почти ничего не напоминает о деревне, исчезнувшей с карты Удмуртии в 1970-е годы, а её территория занята инфраструктурой Ельниковского нефтяного месторождения.

Участки культурного слоя в границах объекта археологии за последние полвека подверглись мощнейшим техногенным разрушениям. В той их части, где должна пройти очередная нитка коммуникаций, культурный ландшафт изменился настолько, что вероятность обнаружения археологических культурных слоев стремилась «к нулю».

Спасательные работы археологи провели в восточной части территории бывшей деревни, на площади 1540 кв. метров. На нём были выявлены исключительно остатки слоёв и хозяйственных объектов деревни XX века (1930-е – 1970-е годы), сильно нарушенные строениями электрической подстанции 1960–1980-х.

Особую информативность обеспечили большие и малые груды электроизоляторов из фаянса и стекла – материальные свидетели воплощения в жизнь лозунга 1920-х годов «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей страны». Обрывки электрических кабелей и изоляторов перемежались с находками резиновых галош, битыми горшками и крынками, изготовленными на гончарном круге. В красноглиняной посуде знатоки сразу заметят близость продукции гончаров деревни Непряха, артели которых обеспечивали потребности сарапульских крестьян вплоть до Великой Отечественной войны.

По свидетельству местных зевак, на месте археологических раскопок в не столь отдалённые времена стояли хозяйственные дворы деревни. В этом кроется объяснение таким находкам как железная наковальня, детали удил, амбарный замок, кованые гвозди, косы-литовки, топор и нож.