Джорж Мартин рассказал, почему в «Игре престолов» все умирают

Подсчитано, что за пять книг погибло более 330 персонажей.

США. Автор саги «Песнь льда и пламени» рассказал, почему в его книгах умирают главные герои. Как пишут «Известия», Джордж Мартин вдохновился смертью Гэндальфа в эпопее Джона Толкина «Властелин колец».

«Я даже не могу описать, как меня это потрясло в 13 лет. Нельзя убить Гэндальфа. Ведь Конан не умирает в книгах о Конане. А Толкин просто нарушил это правило, и за это я буду вечно его любить», — сказал Мартин.

«Игру престолов» фанаты любят во всем мире за неожиданные повороты сюжета и внезапные смерти даже главных героев. Как посчитали поклонники, за пять книг культовой саги погибло 339 персонажей.

Напомним, что финальный сезон сериала выйдет в первой половине 2019 года. Актриса, играющая роль Сансы Старк, проговорилась, что героев ждут много сражений и предательств.