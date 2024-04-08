«Библионочь-2024» пройдёт в Удмуртии 20 апреля

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 20 апреля, в Удмуртии состоится ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» (6+). Как сообщает Минкультуры республики, темой акции в Год семьи стал девиз «Читаем всей семьёй».

Напомним, «Библионочь» — это одно из главных культурных событий страны, которое позволяет читателям встретиться с современными авторами, интересно провести время, принять участие в лекциях и мастер-классах, а также с новой стороны открыть для себя классику.

Масштабная акция проводится уже 13 лет. В 2023 году «Библионочь» объединила более 6 тысяч учреждений в 89 регионах страны.

В Удмуртии к данной акции присоединятся библиотеки всех муниципальных образований, а также Национальная библиотека Удмуртии и Республиканская библиотека для детей и юношества.

Ознакомиться с планом проведения акции на территории УР можно на странице Минкультуры Удмуртии на сайте «ВКонтакте».