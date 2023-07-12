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Во Франции умер чешский писатель Милан Кундера

14:24, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Во Франции умер чешский писатель Милан Кундера
14:24, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
1394
0
#Франция\n#Чехия\n#литература\n#писатель\n#книги\n#смерть\n#некролог
Фото: wikipedia.org
1394
0

Наибольшую известность ему принес роман «Невыносимая легкость бытия».

Париж. Франция. После продолжительной болезни в Париже скончался французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Смерть наступила 11 июля, пишет Коммерсантъ со ссылкой на чешское телевидение.

Литератор родился в Брно в 1929 году. Участвовал в акциях протеста после ввода в Чехословакию войск Варшавского договора в 1968 году. Этим событиям посвящен самый известный его роман «Невыносимая легкость бытия» (1984). С 1975 года жил и работал во Франции. 

14:24, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
1394
0
#Франция\n#Чехия\n#литература\n#писатель\n#книги\n#смерть\n#некролог