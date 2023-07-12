Во Франции умер чешский писатель Милан Кундера

Париж. Франция. После продолжительной болезни в Париже скончался французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Смерть наступила 11 июля, пишет Коммерсантъ со ссылкой на чешское телевидение.

Литератор родился в Брно в 1929 году. Участвовал в акциях протеста после ввода в Чехословакию войск Варшавского договора в 1968 году. Этим событиям посвящен самый известный его роман «Невыносимая легкость бытия» (1984). С 1975 года жил и работал во Франции.