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Актриса «Игры престолов» рассказала о кровавом финале сериала

18:30, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
18:30, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Старки\n#Британия\n#Игра престолов
Фото: wikipedia.org
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Софи Тернер поделилась впечатлениями о восьмом сезоне.

Британия. Актриса Софи Тернер рассказала о финале сериала «Игра престолов». Об этом пишут «Известия».

По словам актрисы, которая исполняет роль Сансы Старк, последний сезон будет «еще кровавее, чем все предыдущие». Героев популярной саги ждет много сражений и опасностей. Последние серии будут переполнены предательством.

Напомним, что восьмой и последний сезон «Игры престолов» выйдет в первой половине следующего года. Всего в нем будет шесть серий.

Съемки уже закончились для Эмилии Кларк, исполняющей роль Дайенерис Таргариен и Мейси Уильямс. Последнюю поклонники сериала знают как Арья Старк.

18:30, 13 августа, 2018
Дарья Снидкова
235
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#Старки\n#Британия\n#Игра престолов

 

 

 


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