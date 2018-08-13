Актриса «Игры престолов» рассказала о кровавом финале сериала

Софи Тернер поделилась впечатлениями о восьмом сезоне.

Британия. Актриса Софи Тернер рассказала о финале сериала «Игра престолов». Об этом пишут «Известия».

По словам актрисы, которая исполняет роль Сансы Старк, последний сезон будет «еще кровавее, чем все предыдущие». Героев популярной саги ждет много сражений и опасностей. Последние серии будут переполнены предательством.

Напомним, что восьмой и последний сезон «Игры престолов» выйдет в первой половине следующего года. Всего в нем будет шесть серий.

Съемки уже закончились для Эмилии Кларк, исполняющей роль Дайенерис Таргариен и Мейси Уильямс. Последнюю поклонники сериала знают как Арья Старк.