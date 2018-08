В Сети появилось видео Майкла Джексона на хит 1982 года

США. В сети состоялась премьера нового клипа Майкла Джексона под названием «Behind the Mask». Из-за сложностей с авторскими правами композицию удалось выпустить в свет только через 38 лет после создания, пишет Рен-тв.

Видео «За маской» опубликовали на YouTube канале короля поп-музыки.

Напомним, Майкл Джексон ушел из жизни в 2009 году.

