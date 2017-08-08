Хакеры слили в сеть сценарий пятой серии нового сезона «Игры престолов»

Также неизвестные опубликовали личную переписку одного из руководителей канала HBO.

Нью-Йорк. США. Неизвестные взломали сеть телеканала HBO и опубликовали сценарий еще невышедшей на экраны пятой серии седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов». Как пишет Газета.ру со ссылкой на The Hollywood Reporter, хакеры также слили в Интернет личную переписку одного из руководителей телеканала.

Отмечается, что взломщики также записали видеобращение к генеральному директору HBO Ричарду Плеферу, в котором потребовали деньги. Однако точную сумму так и не указали.

Напомним, ранее хакеры в результате взлома сети телеканала опубликовали в сети четвертую серию седьмого сезона «Игры престолов». Видео было выложено в плохом качестве и с пометкой «только для внутреннего просмотра».