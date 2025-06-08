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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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ФК «Ижевск» всухую выиграл «Лато» из Мордовии

10:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
ФК «Ижевск» всухую выиграл «Лато» из Мордовии
10:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#ФК «Ижевск»\n#футбол
Источник фото: ИА "Сусанин"
54
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Матч завершился со счётом 5:0.

Ижевск. Удмуртия. ФК «Ижевск» провёл свой первый домашний матч сезона на обновлённом стадионе «Купол». Как сообщает пресс-служба команды, в рамках 5-го тура Чемпионата МФС «Приволжье» ижевчане сразились с командой «ЛАТО» из посёлка Комсомольский (Республика Мордовия). 

В итоге «Ижевск» победил соперника всухую со счётом 5:0.

Голы забили: Шадрин (28-я и 34-я минуты), Рыболовлев (37-я и 63-я минуты) и Мичуренков (74-я минута).

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10:30, 08 июня, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#ФК «Ижевск»\n#футбол