Ижевск. Удмуртия. ФК «Ижевск» провёл свой первый домашний матч сезона на обновлённом стадионе «Купол». Как сообщает пресс-служба команды, в рамках 5-го тура Чемпионата МФС «Приволжье» ижевчане сразились с командой «ЛАТО» из посёлка Комсомольский (Республика Мордовия).

В итоге «Ижевск» победил соперника всухую со счётом 5:0.

Голы забили: Шадрин (28-я и 34-я минуты), Рыболовлев (37-я и 63-я минуты) и Мичуренков (74-я минута).