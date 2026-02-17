Сыкртывкар. Коми. В Сыктывкаре завершились соревнования первенства России по лыжным гонкам, которые принесли богатый урожай наград в копилку сборной Удмуртии. Глава регионального Минспорта Денис Пурахин поздравил спортсменок с блестящим выступлением в командной гонке.

Золотые медали в эстафете 4×3 км завоевали Анастасия Максимова, Дарина Тронина, Диана Николаева и Полина Кузьмина.

Успешно выступили и юноши. Тимофей Тебеньков поднялся на вторую ступень пьедестала в спринтерской гонке, завоевав серебряную медаль. Кроме того, Тебеньков вместе с Иваном Никитиным, Дмитрием Загребиным и Андреем Растегаевым был близок к медалям в мужской эстафете 4×5 км, однако квартет остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Сборная Удмуртии заняла второе место в общекомандном зачете первенства страны.