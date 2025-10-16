Ижевск. Удмуртия. В предстоящие декабрь и январь в Ижевске вновь соберутся лучшие лыжники и биатлонисты страны, чтобы побороться за звание сильнейших. Как передаёт портал udmurt.ru, для Удмуртии это второй зимний сезон в статусе принимающей стороны сразу для двух крупнейших турниров.

С 20 по 21 декабря на спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Г. А. Кулаковой пройдёт 4-й этап Кубка России по лыжным гонкам (0+). В Ижевск приедут олимпийские чемпионы и призёры во главе с Александром Большуновым и Натальей Терентьевой и другими именитыми спортсменами. Они пробегут спринты и гонки классическим стилем.

Напомним, в январе 2025 года лыжники впервые выступили в Удмуртии. На трибунах и вдоль трассы их поддержали более 5 тысяч болельщиков, что сильно впечатлило спортсменов и руководство Федерации лыжных гонок России.

С 8 по 11 января 2026 года на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова стартует 56-я «Ижевская винтовка» (0+) в статусе чемпионата России. За главные награды приедут бороться все сильнейшие биатлонисты страны. К традиционной индивидуальной гонке добавятся смешанная одиночная эстафета (сингл-микст) и большой масс-старт.