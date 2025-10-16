Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

Даты Кубка России по лыжным гонкам и «Ижевской винтовки» назвали в Удмуртии

09:40, 16 октября, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Даты Кубка России по лыжным гонкам и «Ижевской винтовки» назвали в Удмуртии
09:40, 16 октября, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
327
0
#Удмуртия\n#лыжные гонки\n#«Ижевская винтовка»
Источник фото: ИА "Сусанин"
327
0

Большой зимний сезон ожидает болельщиков в конце декабря и начале января.

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие декабрь и январь в Ижевске вновь соберутся лучшие лыжники и биатлонисты страны, чтобы побороться за звание сильнейших. Как передаёт портал udmurt.ru, для Удмуртии это второй зимний сезон в статусе принимающей стороны сразу для двух крупнейших турниров.

С 20 по 21 декабря на спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Г. А. Кулаковой пройдёт 4-й этап Кубка России по лыжным гонкам (0+). В Ижевск приедут олимпийские чемпионы и призёры во главе с Александром Большуновым и Натальей Терентьевой и другими именитыми спортсменами. Они пробегут спринты и гонки классическим стилем.

Напомним, в январе 2025 года лыжники впервые выступили в Удмуртии. На трибунах и вдоль трассы их поддержали более 5 тысяч болельщиков, что сильно впечатлило спортсменов и руководство Федерации лыжных гонок России.

С 8 по 11 января 2026 года на биатлонном комплексе имени А. М. Демидова стартует 56-я «Ижевская винтовка» (0+) в статусе чемпионата России. За главные награды приедут бороться все сильнейшие биатлонисты страны. К традиционной индивидуальной гонке добавятся смешанная одиночная эстафета (сингл-микст) и большой масс-старт.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:40, 16 октября, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
327
0
#Удмуртия\n#лыжные гонки\n#«Ижевская винтовка»