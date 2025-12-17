Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на спортивном комплексе имени Галины Кулаковой завершают подготовку к четвёртому этапу Кубка России по лыжным гонкам (0+).

Соревнования пройдут в предстоящие выходные — 20 и 21 декабря. Заместитель директора спортивно-оздоровительного комплекса (СОЛК) имени Галины Кулаковой Вадим Северюхин признался, что в этот раз подготовка шла с определёнными трудностями. Самой главной проблемой было отсутствие снега, даже несмотря на то, что в начале ноября два километра трассы покрыли прошлогодним снегом.

«Этого, конечно, было недостаточно для того, чтобы проводить этап Кубка России, мы надеялись на холодную погоду и на естественные осадки. Холодная погода была, мы включали снегогенератор, который нам дал возможность подготовить часть трассы с помощью искусственного снега. Сейчас благодаря естественным осадкам у нас получилось сделать трассу длиной 5 км, как и должно быть», — рассказал Вадим Северюхин.

Мастер спорта, член сборной команды Удмуртии и сборной России по лыжным гонкам Александр Ившин отметил, что незначительные пятна земли проступают на некоторых спусках и подъемах, но специалисты СОЛКа делают всё, чтобы трасса была идеальной. Спортсмен уверен, что она станет такой к началу соревнований.

Ежедневно снегоуплотнительные машины выезжают на трассу. Также сотрудники СОЛКа проводят её разметку, устанавливают необходимое оборудование и разносят ограждения для зрителей.

«В этом году мы ожидаем гораздо большее количество зрителей. Ограждения нужны не для того, чтобы воспрепятствовать зрителям организовать живой коридор, а для того, чтобы они не мешали спортсменам, чтобы кто-то из зрителей не вышел на трассу и не перебежал дорогу», — прокомментировал Вадим Северюхин.

Он отметил, что в целом вся подготовка идёт в плановом режиме. Для болельщиков расчищены парковки, а для спортсменов организовали шведский стол в столовой.

Подготовку к заездам начали и спортсмены. В Ижевск уже приехали чуть больше 100 участников соревнований, чтобы заранее обкатать трассу. Всего на этапе Кубка России ожидают около 200 лыжников.

Член сборной команды Удмуртии и сборной России по лыжным гонкам Александр Ившин заявил, что удмуртская трасса является самой сложной.

«Круг достаточно интересный, в отличие от тех, что мы бегали на прошлых этапах. В Тюмени, например, совсем не было снега и гомологация круга была такая, что он был почти равнинный и состоял из искусственного снега. Здесь он натуральный и подъёмы более крутые. Я думаю, на данный момент это самая тяжёлая трасса из прошедших этапов Кубка России, ну и, наверное, из предстоящих тоже. Рельеф решает», — пояснил лыжник.

Александр Ившин признался, что совсем недавно переболел гриппом, но уже готов к стартам и новым победам.

«В родных стенах хотелось бы показать высокий результат при поддержке болельщиков, родных, семьи. Ну и самочувствие у меня даже здесь улучшается, поэтому, я думаю, родные стены мне помогут. В прошлом году у меня не совсем получились гонки, но я провёл анализ, выявил слабые стороны и в этом году очень сильно готовился летом, поэтому надеюсь показать высокий результат», — заявил спортсмен.

Напомним, что организаторы обещали доработать ошибки, допущенные на прошлом этапе Кубка России по лыжным гонкам. И в этом году есть новшество — победителям гонок впервые вручат Кубок Удмуртии. Его облик вдохновлён монументом «Навеки с Россией».