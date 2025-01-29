5 000 зрителей посетили этап Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Пять тысяч зрителей посетили 6-й этап Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске. Как сообщает портал udmurt.ru, для спортивной истории Удмуртии это первый подобный опыт.

В состязаниях приняли участие 195 спортсменов и 109 тренеров и сервисёров. Напомним, двукратной победительницей этапа в Ижевске стала Наталья Терентьева. Олимпийская чемпионка сначала выиграла спринт, а после стала первой в гонке на 10 километров.

Другая олимпийская чемпионка Татьяна Сорина заняла второе место. Третьей стала молодая спортсменка Арина Каличева. В мужской гонке победу у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, победителя спринта, вырвал Савелий Коростелёв. Бронзу завоевал Ермил Вокуев. Всего спортсмены разыграли четыре комплекта медалей.

Этап, который впервые провели в Ижевске, стал одним из самых массовых по посещаемости зрителей. За два дня на стадионе и вдоль трасс на лыжном комплексе имени Г. А. Кулаковой собрались 5 000 болельщиков.

«Гонка тяжёлая, трасса тяжёлая. Мороз. Но болельщики, конечно, заставляют работать. Живые коридоры на трассе. Такого я ещё не видел. Это просто круто. Это место, где нужно проводить не один этап Кубка России, а два или три. С таким уровнем и с такими болельщиками сюда хочется приезжать раз за разом. Поэтому спасибо им огромное, они гонят невероятно по трассе», — выразил признательность болельщикам Александр Большунов.

«Будто на Олимпийских играх, столько зрителей было! Я очень благодарна нашим людям, моим землякам, — в такой мороз целый день стоять, я думаю, это геройство! Молодцы!» — поделилась эмоциями двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова.

На телевидении соревнования в прямом эфире транслировала команда телеканала «Матч ТВ», состоящая из 78 человек во главе с Александром Легковым и Ильёй Трифановым.

Около 1 300 зрителей соревнований посетили фан-зону мероприятия, где поучаствовали в развлекательной программе и лотерее — 193 человека выиграли призы от партнёров.