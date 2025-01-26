Наталья Терентьева стала абсолютной чемпионкой 6-го этапа Кубка России в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли старты второго дня шестого Кубка России по лыжным гонкам (0+). Об этом сообщает Минспорта Удмуртии.

Напомним, соревнования начались накануне. Александр Большунов стал победителем спринтерского зачёта среди мужчин, а у женщин золото взяла Наталья Терентьева.

Второй день был посвящён раздельному старту классическим стилем. Женщинам предстояло преодолеть 10 км, мужчинам — 15 км.

Здесь золото вновь взяла Наталья Тереньтева (Татарстан), серебро у Татьяны Сориной (Тюменская область), бронзу заполучила Арина Каличева (Москва). Среди лыжниц Удмуртии лучшей оказалась Дарья Белослудцева, у неё 18 место.

У мужчин золото взял Савелий Коростелев (Татарстан), серебро — Александр Большунов (Татарстан), бронза — Ермил Вокуев (Коми). Среди лыжников Удмуртии лучшим стал Александр Ившин, у него 17 место.