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Наталья Терентьева стала абсолютной чемпионкой 6-го этапа Кубка России в Ижевске

16:30, 26 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Наталья Терентьева стала абсолютной чемпионкой 6-го этапа Кубка России в Ижевске
16:30, 26 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Ижевск\n#лыжные гонки
Источник фото: Минспорта УР
27
0

В столице Удмуртии прошли раздельные старты классическим стилем.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли старты второго дня шестого Кубка России по лыжным гонкам (0+). Об этом сообщает Минспорта Удмуртии.

Напомним, соревнования начались накануне. Александр Большунов стал победителем спринтерского зачёта среди мужчин, а у женщин золото взяла Наталья Терентьева.

Второй день был посвящён раздельному старту классическим стилем. Женщинам предстояло преодолеть 10 км, мужчинам — 15 км.

Здесь золото вновь взяла Наталья Тереньтева (Татарстан), серебро у Татьяны Сориной (Тюменская область), бронзу заполучила Арина Каличева (Москва). Среди лыжниц Удмуртии лучшей оказалась Дарья Белослудцева, у неё 18 место.

У мужчин золото взял Савелий Коростелев (Татарстан), серебро — Александр Большунов (Татарстан), бронза — Ермил Вокуев (Коми). Среди лыжников Удмуртии лучшим стал Александр Ившин, у него 17 место.

16:30, 26 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
27
0
#Ижевск\n#лыжные гонки