Трансфер на Кубок России по лыжным гонкам организовали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам (0+) пройдёт в Удмуртии в выходные, 25 и 26 января. Как сообщает пресс-служба правительства республики, до лыжного комплекса имени Г. А. Кулаковой в Ижевске будет курсировать бесплатный автобус, чтобы доставить зрителей на площадку.

Заказной автобус будет отправляться от остановки «Аграрный университет» оба дня с 08:40 до 16:40 до лыжного комплекса и обратно с интервалом в 20 минут. Расписание самих состязаний следующее.

25 января

10:30 — спринт, свободный стиль. Квалификация. Женщины.

11:00 — спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины.

12:30 — четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги.

26 января

11:00 — гонка, классический стиль, 10 км. Женщины.

13:30 — гонка, классический стиль, 15 км. Мужчины.

Кроме того, гостей ждёт развлекательная программа, лотерея, фуд-корт, продажа сувениров. Ведущим для зрителей на трибунах станет корреспондент МАТЧ ТВ Андрей Романов.