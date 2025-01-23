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Трансфер на Кубок России по лыжным гонкам организовали в Ижевске

16:40, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Трансфер на Кубок России по лыжным гонкам организовали в Ижевске
16:40, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжные гонки
Источник фото: ИА "Сусанин"
46
0

Автобус будет ходить по выходным до спорткомплекса имени Г. А. Кулаковой.

Ижевск. Удмуртия. Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам (0+) пройдёт в Удмуртии в выходные, 25 и 26 января. Как сообщает пресс-служба правительства республики, до лыжного комплекса имени Г. А. Кулаковой в Ижевске будет курсировать бесплатный автобус, чтобы доставить зрителей на площадку.

Заказной автобус будет отправляться от остановки «Аграрный университет» оба дня с 08:40 до 16:40 до лыжного комплекса и обратно с интервалом в 20 минут. Расписание самих состязаний следующее.

25 января

10:30 — спринт, свободный стиль. Квалификация. Женщины.

11:00 — спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины.

12:30 — четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги.

26 января

11:00 — гонка, классический стиль, 10 км. Женщины.

13:30 — гонка, классический стиль, 15 км. Мужчины.

Кроме того, гостей ждёт развлекательная программа, лотерея, фуд-корт, продажа сувениров. Ведущим для зрителей на трибунах станет корреспондент МАТЧ ТВ Андрей Романов.

16:40, 23 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжные гонки