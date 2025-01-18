Три новых снегохода помогут подготовить трассы перед этапом Кубка России по лыжным гонкам в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. У лыжного комплекса имени Галины Кулаковой в Удмуртии появились три новых снегохода. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

Снегоходы помогут сотрудникам технической службы комплекса подготавливать трассы перед заездами на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам (0+). Напомним, что такие соревнования впервые пройдут в Удмуртии 25 и 26 января. В регионе соберутся лыжники мирового уровня во главе с Александром Большуновым. Перед предстоящими соревнованиями в республике запустили специальный сайт.

При поддержке главы Удмуртии лыжный комплекс обновили, здесь отремонтировали лыжную базу, столовую и кровлю общежития для спортсменов. Также купили новое информационное табло, мебель для оргкомитета и другое. А при благотворительной поддержке завода строительных лесов «Союз» и компании «Авангард» на комплексе появились новые трибуны. Теперь на них смогут разместиться около тысячи болельщиков.

Зрителям обещают развлекательную программу, фудкорт и ярмарку с национальным колоритом. А все, кто замёрзнет, смогут погреться в шатре для обогрева.

Для удобства зрителей 25 и 26 января между Ижевском и лыжным комплексом имени Галины Кулаковой будут курсировать бесплатные трансферы. Автобусы стартуют от остановки «Аграрный университет». А для автомобилей подготовят обширную зону парковки.