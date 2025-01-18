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Три новых снегохода помогут подготовить трассы перед этапом Кубка России по лыжным гонкам в Удмуртии

16:40, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Три новых снегохода помогут подготовить трассы перед этапом Кубка России по лыжным гонкам в Удмуртии
16:40, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#лыжные гонки
Источник фото: vk.com/denisparakhin
26
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Зрители смогут добраться до комплекса имени Галины Кулаковой на бесплатных трансферах.

Ижевск. Удмуртия. У лыжного комплекса имени Галины Кулаковой в Удмуртии появились три новых снегохода. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин. 

Снегоходы помогут сотрудникам технической службы комплекса подготавливать трассы перед заездами на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам (0+). Напомним, что такие соревнования впервые пройдут в Удмуртии 25 и 26 января. В регионе соберутся лыжники мирового уровня во главе с Александром Большуновым. Перед предстоящими соревнованиями в республике запустили специальный сайт

При поддержке главы Удмуртии лыжный комплекс обновили, здесь отремонтировали лыжную базу, столовую и кровлю общежития для спортсменов. Также купили новое информационное табло, мебель для оргкомитета и другое. А при благотворительной поддержке завода строительных лесов «Союз» и компании «Авангард» на комплексе появились новые трибуны. Теперь на них смогут разместиться около тысячи болельщиков.

Зрителям обещают развлекательную программу, фудкорт и ярмарку с национальным колоритом. А все, кто замёрзнет, смогут погреться в шатре для обогрева. 

Для удобства зрителей 25 и 26 января между Ижевском и лыжным комплексом имени Галины Кулаковой будут курсировать бесплатные трансферы. Автобусы стартуют от остановки «Аграрный университет». А для автомобилей подготовят обширную зону парковки. 

16:40, 18 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#лыжные гонки