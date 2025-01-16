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Лыжный комплекс имени Кулаковой в Удмуртии обновили перед стартом Кубка России

14:20, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Лыжный комплекс имени Кулаковой в Удмуртии обновили перед стартом Кубка России
14:20, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжные гонки
Источник фото: udmurt.ru
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В числе работ: ремонт фасада, замена кровли, остекление балконов, закупка снегоходов.

Ижевск. Удмуртия. Лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой в Удмуртии обновили перед стартом 6-го этапа Кубка России по лыжным гонкам (0+). Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Напомним, старт объявят через полторы недели, а потому спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой активно готовится ко встрече гостей. Вслед за биатлонным комплексом имени А. М. Демидова здесь установят вывеску «Удмуртия — территория спорта».

Знаковый для республики слоган, украшенный солярной звездой, появится на фасаде лыжной базы. Обновили и кровлю флагманского здания, а также входную группу и стены: проведена покраска и частичная обшивка профнастилом. Внутри корпуса произведён косметический ремонт, так же окрашены все стены, заменены двери, мебель. В здании появились новые телевизоры и оргтехника для проведения соревнований.

В гостинице и медико-восстановительном центре заменили кровлю на металлочерепицу, обновили асфальтовое покрытие вокруг здания, провели ремонт входной группы, частично заменили напольное покрытие и остеклили 12 балконов. В столовой комплекса, помимо частичной замены кровли и полов, обновили потолки и мебель на первом этаже, провели косметический ремонт на втором этаже.

К проведению соревнований закупили три снегохода, приобрели высокоскоростную камеру для хронометража. Благодаря поддержке компании «МегаФон» на территории комплекса установили вышку для комфортного доступа к сети и сотовой связи, а завод строительных лесов «Союз» и компания «Авангард» смонтировали на стадионе новые вместительные трибуны для болельщиков.

14:20, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжные гонки