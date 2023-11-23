«Удмуртия Za самбо»: в Ижевске появился новый мурал

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился новый мурал «Удмуртия Za самбо» в честь 85-летия спорта. Художники выполнили работу за 8 дней. Мастера изобразили двух мальчиков в приёме самбо и надпись «Удмуртия Za самбо». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

16 ноября в России отметили День самбо – спорту исполнилось 85 лет. В честь этой даты депутат Госсовета республики Александр Храмцовский, председатель удмуртской федерации самбо Александр Баженов, а также предприниматель Денис Агашин инициировали создание тематического мурала «Удмуртия Za самбо».

«В регионе самбо достаточно востребовано, сейчас им занимается более 700 человек, но в наших планах шире популяризировать данное направление спорта. А в Год молодежи, объявленный главой Удмуртии, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Владимировичем Бречаловым, особое внимание мы уделяем направлению «Самбо в школы», — сообщил Александр Храмцовский.

Мурал находится по адресу улица Ленина, 46.

Напоминаем, что 18 ноября 2023 года в честь праздника День самбо всероссийские соревнования по этому виду спорта прошли в Воткинске.