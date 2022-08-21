Более 1,2 тысячи спортсменов участвовали в Республиканских летних сельских спортивных играх в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии завершились 31-е Республиканские летние сельские спортивные игры. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Церемония закрытия прошла 20 августа на фан-зоне села Завьялово. В соревнованиях, которые длились 4 дня, приняли участие более 1200 спортсменов из 25 муниципальных образований Удмуртии. Жители региона состязались в 14 видах спорта.

Победители и призеры были определены в каждой из трех групп, которые формировались в зависимости от численности сельского населения и по наименьшей сумме занятых командами мест.

В первой группе победила команда Завьяловского района, второе место заняла команда Малопургинского района, а третье досталось команде Увинского района.

Во второй группе золотые медали завоевала команда Вавожского района, серебро получила команда Шарканского района и бронза оказалась у команды Ярского района.

В заключительной 3 группе победителем является команда Селтинского района, от нее чуть отстала команда Юкаменского района, и закрыла тройку лидеров команда из Дебесского района.

128 комплектов наград победителям и призерам соревнований вручили глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Завьяловского района Константин Русинов и 4-кратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова.

В 2023 году Республиканские летние сельские спортивные игры планируют провести в Балезинском районе.