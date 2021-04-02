Соревнования состоятся в рамках выставки племенных лошадей «Золотая вятка-2021».

Дебессы. Удмуртия. В Удмуртии пройдет фестиваль конного биатлона. Соревнования стрелков-наездников состоятся в Дебесском районе в четвертый раз. 29-30 мая в деревне Сюрногурт Дебесского района пройдет межрегиональная выставка племенных лошадей вятской породы «Золотая вятка-2021». Об этом сообщается в группе «Вятская лошадь» в сети «Вконтакте».

Конный биатлон – один из этапов фестиваля – включает в себя соревнования по конкуру и стрельбе. Также в программе «Золотой вятки-2021» - традиционные ринг-выводки племенных лошадей из ведущих породных репродукторов, скачки, испытания на срочную доставку груза рысью, костюмированная манежная езда, курсинг в поводу, мастер-классы с наездниками и ведущими заводчиками из Удмуртии и Кировской области.

Правила конного биатлона были разработаны союзом биатлонистов России совместно с ассоциацией коневодства еще в 2016 году, первые соревнования прошли в Башкортостане.