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Алина Загитова вошла в рейтинг самых успешных звезд по мнению Forbes

16:05, 26 июля, 2019
Анна Торхова
Алина Загитова вошла в рейтинг самых успешных звезд по мнению Forbes
16:05, 26 июля, 2019
Анна Торхова
558
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#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#Forbes\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: vk.com/alina_queen_of_ice
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Спортсменка заняла 33-е место.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вошла в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта России до 40 лет, составленный журналом Forbes. Данные опубликованы на сайте издания.

Рейтинг был составлен на основе доходов знаменитостей за год и уровня их популярности.

Алина Загитова заняла 33-е место из 40. В СМИ фигуристку упоминали 25263 раз, в соцсетях – 268100. За год она заработала 0,8 млн долларов.

В рейтинге олимпийская чемпионка опередила еще одну юную спортсменку - Евгению Медведеву, которая разместилась на последней строчке списка. В СМИ о ней писали 19369 раз, в соцсетях – почти 148 тыс. раз.

«Золото» рейтинга досталось бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, «серебро» - Ольге Бузовой, третье место занял хоккеист Александр Овечкин.

Напомним, ранее в список Forbes вошел депутат Госсовета Удмуртии. 

16:05, 26 июля, 2019
Анна Торхова
558
0
#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#Forbes\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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