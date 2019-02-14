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«Ижсталь» сыграет последний домашний матч сезона в ретро-форме

10:55, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
10:55, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба ХК "Ижсталь"
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В аналогичных майках «сталевары» выступали в сезоне 1977/78 годов.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» сыграет последний домашний матч сезона в ретро-форме с «металлургическим ковшом» на груди. В аналогичных майках команда выступала в сезоне 1977/78, сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Акция с ретро-стилем приурочена к празднованию 60-летия клуба», - сообщается на официальном сайте команды.

В клубе также рассказали, что сразу после матча состоится аукцион, на который будет выставлена майка капитана «Ижстали» Антона Кочурова и еще двух-трех игроков.

В четверг, 14 февраля, «сталевары» сыграют против «Сарова». Встреча начнется в 19:00 по местному времени.

10:55, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
147
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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