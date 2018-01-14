В Ижевске пройдет II зимняя спартакиада инвалидного спорта

В программу мероприятия включены: горнолыжный спорт, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд и хоккей с шайбой.
Ижевск. Удмуртия. Зимняя спартакиада инвалидного спорта пройдет в Ижевске 20 января. Участники посоревнуются в горнолыжном спорте, лыжных гонках, следж-хоккее, сноуборде и хоккее с шайбой, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
В спартакиаде примут участие более 400 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), заболеванием церебральным параличом, а также лица с нарушением зрения и слуха.
Основными спортивными площадками станут: СК «Чекерил» и ледовый дворец «Ижсталь» (ЦАС «Удмуртия»).
Программа соревнований:
18 января:
с 09:00 до 11:30 - прохождение мандатной комиссии для сборной команды Ижевска
20 января:
с 08:30 до 10:30 - приезд команд, прохождение мандатной комиссии (СК «Чекерил»)
10:30 - заседание судейской коллегии;
11:00 - торжественная церемония открытия;
11:20 - проведение соревнований по программе;
15:00 - награждение победителей и призеров, торжественная церемония закрытия;
15:30 - отъезд участников.
Программа по горнолыжному спорту:
с 08:30 до 09:30 - прохождение мандатной комиссии (СК «Чекерил»)
10:00 - торжественная церемония открытия;
10:20 - проведение соревнований.