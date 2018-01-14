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      В Ижевске пройдет II зимняя спартакиада инвалидного спорта

      14:00, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      14:00, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      353
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#инвалиды\n#хоккей\n#Чекерил\n#Удмуртия\n#лыжи\n#сноубординг
      Фото: pixabay.com
      353
      0

      В программу мероприятия включены: горнолыжный спорт, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд и хоккей с шайбой.

      Ижевск. Удмуртия. Зимняя спартакиада инвалидного спорта пройдет в Ижевске 20 января. Участники посоревнуются в горнолыжном спорте, лыжных гонках, следж-хоккее, сноуборде и хоккее с шайбой, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

      В спартакиаде примут участие более 400 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), заболеванием церебральным параличом, а также лица с нарушением зрения и слуха.

      Основными спортивными площадками станут: СК «Чекерил» и ледовый дворец «Ижсталь» (ЦАС «Удмуртия»).

      Программа соревнований:

      18 января:

      с 09:00 до 11:30 - прохождение мандатной комиссии для сборной команды Ижевска

      20 января:

      с 08:30 до 10:30 - приезд команд, прохождение мандатной комиссии (СК «Чекерил»)

      10:30 - заседание судейской коллегии;

      11:00 - торжественная церемония открытия;

      11:20 - проведение соревнований по программе;

      15:00 - награждение победителей и призеров, торжественная церемония закрытия;

      15:30 - отъезд участников.

      Программа по горнолыжному спорту:

      с 08:30 до 09:30 - прохождение мандатной комиссии (СК «Чекерил»)

      10:00 - торжественная церемония открытия;

      10:20 - проведение соревнований.

      14:00, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      353
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#инвалиды\n#хоккей\n#Чекерил\n#Удмуртия\n#лыжи\n#сноубординг

       

       

       

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