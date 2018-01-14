В Ижевске пройдет II зимняя спартакиада инвалидного спорта

В программу мероприятия включены: горнолыжный спорт, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд и хоккей с шайбой.

Ижевск. Удмуртия. Зимняя спартакиада инвалидного спорта пройдет в Ижевске 20 января. Участники посоревнуются в горнолыжном спорте, лыжных гонках, следж-хоккее, сноуборде и хоккее с шайбой, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

В спартакиаде примут участие более 400 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), заболеванием церебральным параличом, а также лица с нарушением зрения и слуха.

Основными спортивными площадками станут: СК «Чекерил» и ледовый дворец «Ижсталь» (ЦАС «Удмуртия»).

Программа соревнований:

18 января:

с 09:00 до 11:30 - прохождение мандатной комиссии для сборной команды Ижевска

20 января:

с 08:30 до 10:30 - приезд команд, прохождение мандатной комиссии (СК «Чекерил»)

10:30 - заседание судейской коллегии;

11:00 - торжественная церемония открытия;

11:20 - проведение соревнований по программе;

15:00 - награждение победителей и призеров, торжественная церемония закрытия;

15:30 - отъезд участников.

Программа по горнолыжному спорту:

с 08:30 до 09:30 - прохождение мандатной комиссии (СК «Чекерил»)

10:00 - торжественная церемония открытия;

10:20 - проведение соревнований.