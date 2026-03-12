Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсах будут проводить мастер-классы по готовке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает администрация Дебёсского района.

Для реализации проекта «Кухня возможностей» в досуговом центре «Пере-Печь» сделали настоящую кухню. С апреля по июнь здесь проведут серию мастер-классов по приготовлению пищи для людей с ОВЗ (18+). Они научатся готовить первые и вторые блюда, десерты, а также творчески оформлять праздничные блюда. При этом участники также будут готовить и блюда удмуртской кухни.

По окончании обучения повара покажут свои умения на инклюзивном районном фестивале «Вкус без границ» (0+) в Дебёсах. Каждый участник приготовит и презентует собственное уникальное блюдо.

Отметим, что проект реализуют благодаря поддержке Фонда президентских грантов.