Ижевск. Удмуртия. Продукцию с сомнительным мясом обнаружили в шаурмичной «BBQ HALAL» на Воткинском шоссе в Ижевске.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в холодильнике нашли трёхкилограммовый тазик с мясом цыпленка в маринаде. Курица лежала без какой-либо маркировки: кто производитель, когда сделали и до какого числа можно использовать — неизвестно.

Термометра в холодильнике не оказалось, журнал с температурой никто не вёл. Но главное — на мясо не было ветеринарных документов. А сам ларёк не значится в системе «Цербер» как официальная площадка. Это значит, что понять, откуда мясо, здоровы ли птицы и безопасно ли оно — невозможно.

Материалы проверки ушли в прокуратуру. Теперь предпринимателю грозит административный штраф.